Ouezzane: un cadre pédagogique au cœur d’un scandale sexuel

Un scandale sexuel a secoué la ville de Ouezzane après l’arrestation d’un responsable pédagogique de l’un des lycées de la ville.

Accusé d’adultère, de débauche et de proxénétisme, le mis en cause, selon le journal Assabah, faisait partie d’un grand réseau de prostitution et avait des dizaines de victimes à son tableau de chasse. Ces dernières étaient pour la plupart enseignantes au même lycée et étaient exploitées à des fins sexuelles, avec lui ou avec d’autres, en contrepartie d’argent.

Le jour de l’arrestation, le cadre, ancien conseiller communal, a été pris en flagrant délit avec deux filles dans un appartement où il organisait les réunions d’une association sportive qu’il gérait. D’après les premiers éléments de l’enquête, cet appartement servait de maison close pendant des années.

Le quotidien confie que le prévenu, actuellement à la prison locale, est militant d’un grand parti politique et membre du comité d’égalité des chances au conseil de Ouezzane. Il est également responsable à l’association du Chabab Olympique de Ouazzane.

S.L.