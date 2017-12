L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

Il est vrai que cette famille modeste vient de vivre un chamboulement « inattendu » et « merveilleux » dans sa vie. Une telle somme d’argent était inespérée. Les voisins pensent qu’il faudrait qu’elle investisse son pactole et fasse des projets à Ouezzane pour booster la région. Un habitant va plus loin: « La famille a gagné un Prix à Ouezzane. Qu’elle le laisse dans la ville! » Quoi qu’il en soit, le mystère de la disparition de la famille reste entier.

Selon les habitants du quartier, la mère de famille « travaillait dur pour essayer de joindre les deux bouts. Elle sortait tôt, rentrait tard et elle ne s’occupait que de ses enfants ». Et tous les voisins s’accordent à dire que « la famille le mérite! Nous sommes vraiment contents pour elle. »