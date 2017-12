Oued Zem: une nouvelle affaire secoue la ville

Décidément, la paisible ville de Oued Zem a de plus en plus la réputation écornée, aussi bien localement qu’à l’international. Ceci, du fait d’affaires de sextorsion du fait de jeunes désoeuvrés et amateurs de gain facile et mal acquis.

Mais la dernière affaire qui secoue la ville aurait pour protagoniste un enseignant qui, en contrepartie de notes généreusement attribuées à ses élèves, désirerait être payé en nature. Ce cas de harcèlement supposé a été largement commenté et condamné sur les réseaux sociaux.

Pourtant, dans une déclaration à Le Site info, un responsable syndical de la ville affirme que, jusqu’à preuve du contraire, rien n’incrimine ce professeur du lycée Hassan II. « Des sites locaux menacent de diffuser le contenu de prétendues conversations chaudes entre cet enseignant et ses élèves filles. Mais ils n’en ont encore rien fait! », précise notre source.

Une enquête a été quand même diligentée par les autorités compétentes pour entendre l’enseignant et la jeune fille concernée à propos de ce qui a été révélé sur Facebook et WathsApp. A noter que l’élève en question est revenue sur ses premiers déclarations accusant son prof qui, d’après plusieurs témoignages, jouit d’une très bonne réputation.

Ne serait-il, à son tour, qu’une énième victime d’une affaire de chantage dans une cité désormais connue, hélas, comme la capitale par excellence des affaires de sextorsion?

Larbi Alaoui