Oualas: un ftour surprise avec le roi Mohammed VI (photo)

« Magnifique Ftour à la table de Sa Majesté le roi Mohammed VI, merci Majesté pour cette grande marque d’attention envers ma personne à m’inviter rompre le jeûne à votre table et en votre compagnie , VIVE LE ROI, ACHA AL MALIK », a écrit l’humoriste Oualas, de son vrai nom Tahar Lazrak sur sa page Facebook.

Oualas est un humoriste maroco-ivoirien. Il est né au Maroc et a grandi en Côte d’Ivoire. « Ce Marocain de 31 ans qui a grandi en Côte d’Ivoire est considéré comme l’un des meilleurs humoristes de sa génération en Afrique francophone où il remplit des salles de 5000 places, a écrit le magazine Télérama.

« Je suis issu d’une famille qui aime rire. Mon père est très drôle de nature et j’ai toujours adoré faire ça. Je me rappellerai toute ma vie de la première fois où j’ai vu la VHS du spectacle de Gad Elmaleh La vie normale.J’ai tellement rigolé ce jour-là que je me suis dit que c’était ce que je voulais faire plus tard », avait déclaré Oualas.

Ce n’est pas la première que le roi Mohammed VI reçoit des célébrités depuis le début du Ramadan. Les frères Abu Bakr et Ottman Azaitar, champions du monde de MMA (Arts Martiaux Mixtes), ainsi que Omar Azaitar, leur manager et membre du staff d’entraînement avaient également été conviés à un ftour.

