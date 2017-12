Où en est le grand projet de LGV Tanger-Casablanca?

Les premiers tests effectués en février et mars 2017 avaient été concluants sur une quarantaine de km à partir de Kénitra et ont permis de vérifier aussi bien le bon fonctionnement de la signalisation que la bonne communication entre le Train à Grande Vitesse (TGV) et la nouvelle infrastructure, ajoute-t-on.

Il s’agit notamment de l’achèvement des travaux de génie civil et des équipements ferroviaires sur l’ensemble de la ligne, ainsi que des premières séries des essais dynamiques franchissant un nouveau pallier dans la validation du matériel roulant et de l’infrastructure, précise l’ONCF dans un communiqué.