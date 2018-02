Où en est l’affaire Saad Lamjarred?

« Saad Lamjarred devrait donc revenir au Maroc directement après la fin du procès dont la dernière audience est prévue en février », avait avancé Arab Al Yaoum. Contactée par nos soins, une source proche du dossier a indiqué que ces « informations » reprises par quelques médias marocains étaient totalement fausses. « C’est juste impossible que Saad Lamjarred rentre au Maroc. La date de son procès n’a toujours pas été fixée. Et concernant la question des rapports médicaux, ils sont confidentiels et personne ne peut savoir ce qu’ils disent ». Notre source précise que l’affaire Saad Lamjarred pourrait durer encore plusieurs années, étant donné la complexité du dossier.

De son côté, Saad Lamjarred, avait fait la Une d’un magazine marocain. Chose qui avait été très critiquée par de nombreux internautes. Encore une fois rappelé à l’ordre par son avocat, il est resté discret et s’est contenté, depuis, de quelques tweet. Il a récemment félicité le jeune Hamza Labied, récent vainqueur de The Voice Kids et il a annoncé un prochain duo avec DJ Hamida. Mais quid de son procès? Quid des accusations?

Jeudi dernier, compte tenu de la situation et du silence qui perdure, la mère de Laura Prioul, la jeune française qui accuse Saad Lamjarred de viol, a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle explique que sa fille a enduré un véritable calvaire depuis le déclenchement de cette affaire et elle implore ceux qui compatissent avec elle de lui venir en aide pour que justice soit faite.

Depuis un certain temps, les fans ou les ennemis de Saad Lamjarred n’ont plus de nouvelles du procès du chanteur. Mis à part les posts concernant sa carrière ou les vidéos où il est pointé du doigt, aucune nouvelle de son procès qui doit se poursuivre à Paris.