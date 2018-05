Où en est l’affaire de l’élève agressée par son enseignant au Maroc?

Rappelons que suite à la diffusion de la vidéo, les autorités ont fait des mains et des pieds pour identifier l’auteur de l’agression et l’établissement scolaire où s’est déroulé l’incident. Le mis en cause est actuellement en garde à vue en attendant la conclusion de l’enquête menée sous la supervision du parquet général. Le ministère de l’éducation a décidé de le suspendre de ses fonctions en attendant la fin de l’enquête. Le ministère a annoncé avoir dépêché une commission éducative pour enquêter sur la violence à l’encontre d’une élève dans une classe d’un collège à Khouribga.

