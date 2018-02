Opération spéciale du ministère pour faire face à la vague de froid

Pour faire face à la vague de froid et de neige ayant touché certaines provinces, le Ministère l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts lance un programme d’appui à l’alimentation du bétail via une opération d’approvisionnement en orge subventionnée.

Les 22 provinces concernées sont Azilal, Béni Mellal, Khénifra, Errachidia, Midelt, Ouarzazate, Tinghir, Zagora, Boulemane, Ifrane, Sefrou, Taounate, Taza, Al Haouz, Chichaoua, Figuig, Guercif, Taourirt, Chtouka Ait Baha, Taroudant, Al Hoceima, Chefchaouen.

Certaines provinces ont en effet connu des difficultés d’approvisionnement à cause des neiges, ce qui a occasionné, notamment en zones de montagne, des fermetures de routes et donc, des difficultés à assurer l’alimentation régulière de leur cheptel.

Les éleveurs des provinces concernées par les problèmes d’approvisionnement en aliments de bétail ayant besoin d’acquérir l’orge subventionnée, sont invités à prendre contact avec les services régionaux du Département de l’Agriculture (Directions Provinciales de l’Agriculture et services régionaux de l’Office National du Conseil Agricole).