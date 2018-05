ONU: le projet de résolution met à nu les desseins du Polisario

Ce projet, bien qu’il n’ait pas évoqué les dernières incursions provocatrices des séparatistes à Mahbes et Bir Lahlou, a noté que l’ONU a exprimé son inquiétude à cause de la présence des milices du front dans la zone tampon, les appelant à se retirer immédiatement.

Selon Al Massae, le projet de résolution qui sera voté le 25 avril, a sommé le Polisario et toutes « les parties prenantes » à éviter de déstabiliser la situation dans la région ou à empiéter sur les fonctions de la MINURSO. En parallèle, il a noté que le statu quo n’était plus acceptable et que la reprise des négociations doit être sérieusement envisagée.