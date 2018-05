ONCF: un train prend feu entre Marrakech et Tanger (VIDEO)

Plusieurs voyageurs, à la gare de Sidi Yahya, ont exprimé leur colère et bloqué les trains pour dénoncer les retards. Ces retards ont été causés par le train qui a pris feu. Les trains en provenance de Tanger et Fès se sont arrêtés à la gare de Sidi Yahya, tandis que ceux à destination des deux villes sont bloqués à la gare de Kénitra.

