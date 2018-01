ONCF: un train percute un poteau à Casa-port (VIDEO)

« Hormis de légères secousses ressenties et les dégâts provoqués au niveau de la partie frontale dudit train, aucune blessure n’est à déplorer parmi les voyageurs », précise l’ONCF qui ajoute que « les équipes ONCF ont été immédiatement dépêchées sur place pour gérer et rétablir la situation, sachant que les investigations sont en cours pour déterminer les causes de cet incident ».

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK