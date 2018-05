ONCF: un passager s’évanouit dans un train bondé

La circulation ferroviaire a été une nouvelle fois perturbée ce samedi après-midi. Les trains reliant Fès à Casablanca ont accusé d’énormes retards, au grand dam des voyageurs, qui n’ont pas caché leur mécontentement.

A la gare de Mohammedia, la tension était à son comble et les passagers ont dû attendre plus d’une heure avant d’être informés que le train pour Casa-Port n’était plus disponible et qu’ils devaient changer de destination (Casa-voyageurs), sans qu’aucune explication valable ne leur soit fournie, selon des sources de Le Site info.

Et d’ajouter que l’encombrement du train en provenance de Fès et en direction de Casa-voyageurs a causé l’évanouissement d’un passager, créant la panique chez les voyageurs.

Géré par Rabii Lakhlii, l’ONCF a toujours fait de la politique de l’autruche sa devise. Au Maroc et à l’étranger, sa réputation est largement écornée à cause de son manque d’engagement et de respect envers ses passagers.

S.L.