L’ONCF fait encore des siennes, au grand dam de ses passagers. Le train de 7h en provenance de Rabat et à destination de Casablanca était bloqué pendant 1h30 ce mardi, au milieu de « nulle part ».

En l’absence de contrôleurs à bord du train, l’un des passagers a tenté d’appeler le centre d’appel de l’ONCF pour savoir ce qui se passait. Et cerise sur le gâteau, le téléconseiller n’était même pas au courant qu’un train est bloqué entre Témara et Skhirat. « C’est certainement à cause d’une avarie », estime-t-il.

Le train est finalement arrivé à Casa-Port. Bilan du trajet: 3h et 10mn entre Rabat et Casa. Merci qui?

S.L.