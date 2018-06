On en sait un peu plus sur les études de Moulay El Hassan

Le prince héritier Moulay El Hassan ne fréquentera pas, comme cela avait été annoncé auparavant, l’Ecole royale de l’air de Marrakech.

L’information a été confirmée par nos partenaires de « Hola Maroc ». « Le prince Moulay El Hassan va poursuivre sereinement son second cycle secondaire au Collège Royal de Rabat », indique Hola Maroc de source bien informée.

Finalement et contrairement aux rumeurs persistantes, le prince Moulay El Hassan continuera donc ses études au sein du Collège royal de Rabat. Et ce, jusqu’à l’obtention de son baccalauréat.

En cela, le prince héritier ne fera que suivre les traces de son père, le roi Mohammed VI, ainsi que ceux des princesses et des princes, ses tantes et ses oncles. Cette décision est logique, sachant que « le Maroc n’est ni l’Angleterre , ni l’Espagne , ni la Jordanie », précisent les sources du magazine.

Cette décision est également en parfaite conformité avec les traditions séculaires de la famille royale et avec ses principes socio-culturels concernant le cursus scolaire des princesses et princes marocains.

Nos voeux de franc succès scolaire au prince héritier, Moulay El Hassan.

Larbi Alaoui