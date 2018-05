Officiel: voici la date du début de Ramadan 2018 au Maroc

D’autres pays avec une forte communauté de musulmans comme la France, l’Angleterre et la Belgique, commencent également Ramadan jeudi, alors que les musulmans des Etats-Unis et de la Turquie ont commencé le jeûne mercredi.

