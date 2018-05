Officiel. Le roi Mohammed VI en visite au Congo

Le roi Mohammed VI prend part, ce dimanche 29 avril à Brazzaville, au Sommet des Chefs d’État et de gouvernement de la Commission climat et du Fonds bleu du Bassin du Congo et effectue une visite de travail et d’amitié en République du Congo, annonce ce samedi le Ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué.

Au cours de cette visite, le Souverain aura des entretiens bilatéraux avec le président congolais Denis Sassou-Nguesso. Le roi présidera également la cérémonie de signature de conventions entre le Royaume du Maroc et la République du Congo.

Rappelons que cette commission a été créée sur initiative royale lors du Sommet Africain de l’Action tenu à Marrakech en novembre 2016, en marge de la Conférence internationale sur le changement climatique (COP22).

S.L. (avec MAP)