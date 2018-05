Nouvelles révélations dans l’affaire de la vidéo tournée dans un hammam à Témara

Selon les premiers éléments de l’enquête, la mise en cause s’était servie de la caméra de son téléphone portable pour filmer les clientes dans le plus simple appareil. En tenue d’Eve, quoi! Ceci, sur injonction d’un individu qui est aussi son amant.

L’enquête, sous la supervision du parquet général compétent, a été aussitôt diligentée quand des extraits de la vidéo incriminée ont été publiés sur la Toile. De même que l’une des plaignantes a été entendue, ce qui a permis, et l’identification de la femme qui a filmé et son arrestation.

Des sources de Le Site info confirment cette information et ce, après les minutieuses investigations de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Celles-ci ont vite permis l’identification de la personne qui a tourné cette vidéo dans un bain maure pour femmes et son interpellation, à Témara, vendredi 4 mai.