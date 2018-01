Nouvelles photos de Mohammed VI et Moulay El Hassan sur la toile

Le Souverain et le prince héritier prennent la pose, décontractés, dans une grande boutique de chaussures de luxe. Et c’est le patron de cette boutique qui apparait sur la photo avec eux.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK