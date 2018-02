Nouvelle polémique: l’eau de Berrechid est-elle polluée?

Après Rabat, c’est au tour de la ville de Berrechid d’être accusée d’avoir de l’eau polluée. Le groupe de l’Istiqlal a exigé de la ministre déléguée au ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, chargée de l’eau, Charafat Afilal, de rassurer les citoyens au sujet des eaux de Berrechid. Et pour cause, plusieurs habitants de la ville se sont plaints d’odeurs nauséabondes émanant de leurs robinets.

