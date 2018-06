Nouvelle photo de Mohammed VI avec un citoyen marocain à Paris

« J’ai pu croiser le roi Mohammed VI aux Galeries Lafayette à Paris. Après l’avoir salué, il a voulu savoir ma ville d’origine, j’ai dit Fès. Le Souverain m’a également posé des questions sur mon travail et mon âge. Notre roi est très élégant et extrêmement modeste, que Dieu le garde! », a affirmé le jeune homme sur les réseaux sociaux.

