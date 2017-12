Nouvel an au Maroc: des commandos à l’américaine pour sécuriser les fêtes

De nouvelles unités de sécurité s’apprêtent à rejoindre la sûreté nationale à partir des fêtes de fin d’années, dont les préparatifs du côté des autorités vont bon train. D’après le journal Al Massae, le patron de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN), Abdellatif Hammouchi, a annoncé la création d’une unité de commandos dépendant de la police judiciaire. Ces nouvelles équipes ressembleraient au brigades américaines d’intervention rapide.

A une semaine du réveillon, la DGSN est sur le qui-vive pour réussir à sécuriser ces fêtes. L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue au niveau de toutes les villes pour annuler tout risque d’attaque terroriste. Les ambassades, les consulats, les restaurants, les boites de nuit, les hôtels, les gares et les aéroports seront surveillés de près par les forces de sécurité. Des check-points seront également installés à l’entrée des grandes villes qui connaîtront le plus de flux.

M.N.