Nouveaux détails sur la 2ème génération de la CIN au Maroc

Pour rappel, les services de Abdellatif Hammouchi ont réalisé 1965644 CIN biométriques, dont 206464 au profit des Marocains résidant à l’étranger. Ils ont également délivré 47914 cartes de séjour au profit de ressortissants étrangers établis au Maroc, 476 cartes d’immatriculation au profit de demandeurs d’asile et d’apatrides, 1158875 fiches anthropométriques, 59478 visas d’entrée au niveau des postes frontières nationaux, 7448 permis de séjour exceptionnels et 945 prolongements de séjour.

Rappelons que la DGSN avait expliqué que le développement de cette deuxième génération de CIN vise à simplifier les services de sûreté et à renforcer la communication et l’ouverture.

D’après Akhbar Al Yaoum, ces nouvelles cartes comporteront dix chiffres. Ceux-ci vont servir à renforcer les titres identitaires, à identifier la situation sociale des citoyens (assurance maladie, retraite…), et à bénéficier de programmes sociaux et services numériques (demandes en ligne). Ce sont donc des mesures d’ordre pratique, mais aussi sécuritaires, qui seront mises en place via cette nouvelle génération de CIN.

On en sait un peu plus sur la deuxième génération de la CIN qui verra le jour en 2018!