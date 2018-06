Nouveau rebondissement dans l’affaire Hamza Derham

Rappelons que le jeune homme avait fait le buzz après avoir diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo le montrant en train de boire du champagne tout en conduisant sa Ferrari. Une deuxième vidéo l’avait montré en train de commenter de manière ironique le travail de l’inspecteur chargé de dresser le constat après avoir causé un accident de la circulation en avril 2017. Ce dernier et son collègue de service avaient été arrêtés sur ordre du patron de la DGSN et poursuivis pour avoir falsifié sciemment le procès-verbal de l’accident après une hypothétique intervention de personnes haut placées.

En plus du neveu de la secrétaire d’Etat R’kia Derham, tous les accusés dans cette affaire ont été relaxés. Il s’agit du frère du principal mis en cause, un ami qui les accompagnait et deux policiers.