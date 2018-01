Razzia: découvrez la bande annonce du nouveau film choc de Nabil Ayouch (VIDEO)

Le scénario a été co-écrit par Ayouch et Maryam Touzani qui partage l’affiche aux cotés de Arieh Worthalter, Dounia Binebine, Amine Ennaji, Abdelilah Rachid ou encore Abdellah Didane. Le film présenté au festival du cinéma méditerranéen de Montpellier, auquel ont assisté le réalisateur et sa femme, semble avoir déjà conquis la critique.

Le réalisateur de Much Loved, a choisi cette fois-ci, de raconter l’histoire de cinq personnes, à la trajectoire différente et aux combats différents. Comme à son habitude, ce nouveau film signé Ayouch comporte des scène audacieuses et intimes, mais cette fois-ci, l’actrice principale, n’est autre que sa propre femme, Maryam Touzani, qui joue le rôle de Salima.