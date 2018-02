Nouveau drame de Jerada: la version des autorités

Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et engager les procédures légales adéquates contre quiconque ayant résisté aux autorités publiques et entravé leur intervention pour porter secours à une personne en danger.

« Une fois alertées, les autorités locales et sécuritaires ainsi que les éléments de la Protection civile se sont rendus sur les lieux pour secourir la personne concernée, mais un groupe d’individus a délibérément empêché les autorités d’intervenir pour venir en aide à une personne en danger et prendre les mesures nécessaires », précise la même source.