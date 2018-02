Nouveau drame à Jerada: un mort (Vidéo)

Les habitants de Jerada se sont réveillés ce jeudi 1 er février sur un nouveau drame. Un jeune homme est décédé et un autre a été grièvement blessé suite à l’effondrement d’une partie d’un puit d’extraction de charbon. Selon une source de Le Site info, les protestations devraient s’accentuer dans la région après cette tragédie, d’autant plus que les habitants ont sorti le corps de la victime des décombres sans l’aide des autorités.

