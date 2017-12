L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

À quelques jours du 24 décembre, la communauté maroco-chrétienne se prépare à célébrer publiquement la messe de Noël dans plusieurs villes du royaume. Les autorités sont, d’ailleurs, aux aguets pour interdire toute célébration publique de la fête chrétienne. A l’occasion de la journée mondiale des droits de l’Homme, la coordination des chrétiens du Maroc a adressé le 10 décembre une lettre au chef de gouvernement, aux présidents des deux chambres du parlement et au président du CNDH afin de revendiquer le droit de vivre ses rituels religieux au grand jour. Les chrétiens du Maroc souhaitent aujourd’hui avoir accès à la prière, à l’enterrement et au mariage selon les préceptes de leur religion sans avoir à se cacher. Ils veulent également être protégés par les autorités, à l’instar des chrétiens étrangers qui résident au Maroc. D’après un rapport du département d’Etat américain, ils sont près de 6000 Marocains à s’être convertis au christianisme et vivent aujourd’hui leur foi en cachette.

Les chrétiens du Maroc ne veulent plus se cacher et haussent aujourd’hui le ton pour le faire savoir.