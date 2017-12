Niveau d’alerte renforcé au Maroc pour les fêtes de fin d’année

A la veille des fêtes de fin d’année, le ministère de l’intérieur serre la vis et surveille de près les réseaux sociaux… Aussi, tous les services de sécurité sont, aujourd’hui, sur le qui-vive au niveau des lieux publics, des sites sensibles et stratégiques, le niveau d’alerte est élevé à son maximum et les dispositifs de sécurité sont plus que jamais renforcés. Le département d’Abdelouafi Laftit a d’ailleurs décidé de recenser les retraités de l’armée afin de relever de près une quelconque pensée extrémiste. Il a également ordonné aux agents d’autorité de surveiller les appartements proposés pour location en ces fêtes de fin d’année.

D’après Al Ahdath Al Maghribiya, les locataires seront également sous la loupe de l’intérieur afin de s’assurer qu’ils ne préparent pas de projets terroristes. C’est le cas également des quincailleries qui vendent des produits potentiellement dangereux. Les propriétaires de ces commerces devront s’assurer que les clients achetant des produits qui servent à la fabrication d’armes n’ont pas d’ambitions terroristes.

Le quotidien arabophone explique que ces nouvelles mesures de sécurité ne se limiteront pas à ces fêtes de fin d’années mais seront maintenues, même après le réveillon.

S.L.