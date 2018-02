Neige, trafic, routes bloquées… le point sur les perturbations au Maroc

La circulation a été rétablie sur tous les axes routiers classés qui ont été affectés par les chutes de neige exceptionnelles enregistrées entre le 4 et 12 février. C’est ce qu’a annoncé, ce 17 février, le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.

L’enneigement a touché un linéaire cumulé de 5.886 km de routes classées provoquant l’interruption de la circulation au niveau de 109 sections particulièrement dans les régions du haut et moyen Atlas, du Rif et du Haut plateau de l’Oriental, a indiqué le ministère dans un communiqué, soulignant que malgré l’intensité des chutes de neige et les vents trop forts, les interventions des équipes de déneigement relevant du ministère ont permis de rétablir tous les axes routiers à la circulation.

La même source a ajouté que les équipes de déneigement du ministère ont fait des interventions sur plus de 70 sections de routes et pistes non classées sur un linéaire de 1.100 Km relevant de plusieurs provinces du Maroc, ce qui a permis le rétablissement de ces tronçons dans les meilleurs délais.

Le ministère a également souligné avoir déployé, en étroite collaboration avec les autorités locales, tous les moyens nécessaires pour rétablir la circulation sur les axes routier enneigés et désenclaver les populations, précisant que la Direction des Routes a mobilisé 657 personnes dont 65 ingénieurs, 114 techniciens, 221 conducteurs d’engins et chauffeurs et 257 ouvriers, outre 198 engins composés de camions étraves, des fraises à neige, des niveleuses, des chargeuses et des tractopelles.

A l’annonce de l’alerte métrologique, les services du ministère ont pris les mesures d’anticipation nécessaires pour atténuer les effets des intempéries dans les régions concernées durant la période allant du 4 au 10 février 2018 qui coïncide avec les retours des vacances scolaires, a-t-il poursuivi.

Ainsi, un appel à vigilance a été diffusé par les canaux de communications du ministère et les médias nationaux incitant les usagers de la route à être vigilants et à éviter le déplacement pendant la nuit et à se préparer avant le voyage en vérifiant l’état mécanique des véhicules et se renseignant sur l’état du réseau routier à travers les supports de communication du ministère opérationnels 24h/24 et 7j/7.

Le ministère a noté à ce propos que le numéro de téléphone du centre d’appel de la Direction des routes a répondu durant cette période à environ 10.000 appels téléphoniques et que la nouvelle application “MaRoute” a permis de se renseigner en temps réel sur l’état des routes.

S.L. (avec MAP)