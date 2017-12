Nawal El Moutawakel honorée par le gouvernement brésilien

L’ancienne athlète marocaine et ancienne ministre de la Jeunesse et des sports du Maroc a reçu cette distinction des mains de l’ambassadeur du Brésil au Maroc, José Humberto de Brito Cruz, en reconnaissance de sa participation au succès des Jeux Olympiques de Rio 2016 en tant que présidente de la commission de coordination du CIO pour ces Jeux.

