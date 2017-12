Le Jardin zoologique de Rabat a connu, dans le cadre de la stratégie de conservation d’espèces menacées de disparition, la première naissance d’un hippopotame, après une période de gestation de 8 mois.

Cette première naissance d’un grand mammifère est le résultat de l’adaptation de l’espèce des hippopotames à son environnement, suite aux actions du Jardin pour la conservation des espèces ex situ, indique le Jardin zoologique dans un communiqué, précisant que la maman âgée de 16 ans fait partie des pensionnaires du zoo depuis son ouverture et que la mise bas s’est passée dans les conditions les plus naturelles.

Le bébé hippopotame bénéficie d’une attention particulière de la part de l’équipe vétérinaire et soignante du jardin zoologique, en matière de vaccination et de soins et il est possible que les visiteurs le découvrent avec sa maman dès cette semaine, au niveau de l’écosystème des zones humides du Jardin zoologique, ajoute la même source.

Appartenant à la famille des Hippopotamidae, les six hippopotames du zoo, dont 5 adultes et le nouveau-né, font partie de l’espèce des hippopotames communs ou amphibie (Hippopotamus amphibius), originaire de l’Afrique sub-saharienne.

Cette espèce, inscrite à la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore menacées d’Extinction (CITES), est considérée comme vulnérable sur la liste rouge des espèces menacées de l’Union Mondiale pour la Conservation de la Nature (UICN).