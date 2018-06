Nacer Nait Ali, meilleure note au bac 2018, se confie (VIDEO)

En décrochant un excellent 19,44/20, Nacer, non sans fierté, a affirmé que ses efforts n’ont pas été vains et qu’il a cueilli les fruits de son travail acharné. « Ma joie était immense lorsque j’ai su que j’avais obtenu la meilleure note au niveau national », a-t-il déclaré. « Je mérite cette note après des mois de labeur », a précisé le jeune bachelier qui ignore pour l’instant ce qu’il fera après le bac.

