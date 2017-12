L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

Pour finir, le prince affirme n’avoir aucun titre de noblesse. Il se dit être « comme les 5,6 millions de Marocains vivant dans un autre pays et qui appellent cet autre pays: « chez moi ». Et pour lui, sa maison, son pays adoptif « ce sont les Etats-Unis ».

Celui qu’on surnomme « le Prince rouge », est également revenu sur l’affaire de son expulsion de Tunisie, où il devait animer une conférence, en septembre dernier. Premièrement, il affirme qu’il ignore toujours « d’où vient cette influence et cette pression sur la présidence tunisienne », avant d’ajouter que « tout ce que je peux dire, c’est que le gouvernement marocain n’a pas protesté, n’a pas demandé d’explications et n’a pas pris de position officielle ».