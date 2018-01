Moulay Hicham attristé par le décès de Tarek Sbai

Le Prince Moulay Hicham a exprimé ses condoléances par un tweet après le décès, des suites d’une maladie cardiovasculaire, du président de l’instance de protection des deniers publics, Tarek Sbai.

Le prince a qualifié de « triste », le décès de l’avocat connu par ses sorties tonitruantes dans les affaires de corruption et a également salué son travail et sa stratégie de lutte contre ce fléau.

Le défunt avocat, inscrit au barreau de Rabat, s’est rendu célèbre par ses dénonciations de détournements des deniers publics et les affaires de corruption au sein de l’administration marocaine dont les 12 plaintes à l’encontre de l’ancien maire de Fès, Hamid Chabat. Il avait aussi adressé une lettre en 2016 à Abdellilah Benkirane, ancien chef du gouvernement et à son ministre de l’Intérieur, Mohammed Hassad, leur demandant la destitution de 344 haut-fonctionnaires de l’Etat. Sbai était également membre actif de plusieurs associations telles que Transparency Maroc et et Sala Al Moustakbal.

C.H.

تلقيت بحزن بالغ خبر وفاة المحامي المقتدر محمد طارق السباعي الذي كان صوتا جهوريا في وجه الفساد في بلادنا، رحل ولكنه ترك بصمة بارزة في نضال الشعب المغربي، ندعو من الله أن يتغمده برحمته وتعازينا الحارة لعائلته وأصدقاءه — Hicham Alaoui (@MoulayHichamSW) January 23, 2018