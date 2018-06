Moulay Hicham a téléphoné au roi Mohammed VI

Dans un tweet daté du 25 mai, le cousin germain du roi avait annoncé la nouvelle. « Faizah vient d’obtenir son diplôme universitaire. Ma femme Malika et moi remercions l’Université Yale de lui avoir fourni un enseignement de niveau international. (…) Nous remercions notre famille, spécialement le roi Mohammed VI et ma soeur Lalla Zeineb pour leur soutien inconditionnel en tant que deuxièmes parents de ma fille », a-t-il écrit.

Et d’ajouter que le Souverain a récemment félicité la fille de Moulay Hicham après avoir décroché son diplôme de l’Université Yale située à New Haven dans le Connecticut, aux Etats-Unis.