Les mots d’Hervé Renard après la défaite du Maroc (VIDEO)

C’est le pire scénario pour les Lions de l’Atlas. Le Maroc s’est incliné 1-0 dans les arrêts de jeu sur un but contre son camp de Bouhaddouz.

En conférence de presse, Hervé Renard a déclaré: « Je suis très déçu. Même si nous avions fait match nul j’aurai été très déçu. Vous pouvez imaginer avec cette défaite et pas mal d’occasions…c’est le pire scénario possible. Je félicite l’Iran et son entraîneur. Tournons-nous vers le deuxième match immédiatement. On aurait du faire la différence dans les 20 premières minutes où l’Iran n’a pas dépassé la moitié du terrain. Mais c’est le football, quand vous n’êtes pas réalistes, vous le payez cash ».