Au Maroc, près de 166 mosquées ont été construites et ouvertes aux fidèles en 2017, selon le ministère des Habous et des Affaires islamiques qui a donné de nouveaux chiffres.

Il s’agit de mosquées dont le coût de construction a été couvert par le ministère et des bienfaiteurs, selon un document distribué lors d’une veillée religieuse organisée mardi soir à Rabat, à l’occasion de la Journée des mosquées.

Le ministère a alloué, cette année, une enveloppe budgétaire de 765 MDH à l’exécution du plan national de promotion des mosquées, note le document, ajoutant que cette enveloppe inclut 100 MDH dédiés à la gestion et l’entretien des mosquées, outre 665 MDH pour la construction et l’équipement des mosquées et la restauration des lieux de culte, ajoute la même source.

Le ministère a indiqué que 36 mosquées ont été ouvertes aux fidèles après l’achèvement des travaux de construction ou de reconstruction, pour un investissement global de 351 MDH.

Le ministère a également souligné qu’il continue de renforcer l’infrastructure religieuse au Maroc et de répondre aux besoins d’une grande partie de la population urbaine et rurale en la matière. Dans ce sens, ont été lancés les travaux de construction, de reconstruction ou de rénovation de 48 mosquées, pour une enveloppe de 209 MDH.

Au total, 891 mosquées ont été réhabilitées au Maroc depuis 2012 et sont désormais ouvertes aux fidèles, ajoute le document, notant que 368 mosquées sont en cours de réhabilitation (833 MDH), alors que des études sont en cours pour 565 autres. En revanche, 864 mosquées sont fermées et nécessitent pour leur réhabilitation une enveloppe globale de 643 MDH. Afin de réhabiliter d’autres mosquées dans les années à venir, le ministère œuvre pour mobiliser les ressources nécessaires et lever les fonds, en recourant notamment aux bienfaiteurs.

Les bienfaiteurs ayant contribué au financement de la construction des mosquées en 2017 sont 167.

Plus de 81 MDH ont été consacrés à l’équipement en moquettes et tapis de 1.954 mosquées, dont la superficie globale est de 500.000 m2. Le ministère a aussi poursuivi l’exécution du programme de l’efficacité énergétique des mosquées, visant à réduire la consommation de l’énergie dans les lieux de culte. A ce titre, 30 MDH ont été alloués pour doter 880 mosquées de lampes économiques (LED), 600 de chauffe-eaux solaire et 300 de panneaux photovoltaïques.

Rappelons enfin que Mohammed VI a procédé à l’inauguration de la troisième tranche de l’Institut Mohammed VI de formation des imams et des morchidine et morchidate, dont la construction et l’équipement sont assurés par le ministère, avec un montant de 165 MDH, pour qu’il puisse accueillir un grand nombre d’étudiants.

