Mondial 2026: Zapatero répond à Trump et défend le Maroc

Dans une vidéo, l’ancien Premier ministre espagnol apparaît avec le président du conseil de la région de Rabat, Abdesamad Sekkal. Zapatero pense que l’organisation de la Coupe du monde 2026 serait « une belle performance » pour le Maroc. « Je dis haut et fort que la candidature du Maroc a mon fort soutien… Le Maroc est un pays qui progresse, avec des réformes et un amour pour le football (…) ».

