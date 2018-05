Mondial 2026: pour qui votera l’Iran?

Les internautes ont lancé le hashtag "On ne veut pas d’excuses, on exige la baisse des prix".

« Le Maroc dispose de preuves irréfutables, des noms identifiés et des faits précis qui corroborent cette connivence entre le polisario et le Hezbollah contre les intérêts supérieurs du Maroc », a-t-il tranché. Le ministre a d’ailleurs demandé au chargé d’affaires de l’ambassade d’Iran à Rabat de quitter le royaume « sans délai ».

Rappelons que le ministre des affaires étrangères et de la coopération Nasser Bourita a affirmé, le 1er mai, que la rupture des relations entre le Maroc et l’Iran est une réaction à « l’implication confirmée de l’Iran à travers le Hezbollah dans une alliance avec le polisario contre la sécurité nationale et les intérêts supérieurs du royaume Maroc ».