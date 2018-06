Mondial 2026: voici les pays qui ont voté contre le Maroc

L’organisation de la Coupe du monde 2026 de football a été attribuée, mercredi à Moscou, à la candidature du trio Etats-Unis-Canada-Mexique. Les détails.

Le président de la FRMF Fouzi Lakjaa a pris la parole quelques minutes après l’annonce de la victoire de United 2026 pour l’organisation de la Coupe du monde. Il a félicité ses homologues américain, canadien et mexicain, leur souhaitant beaucoup de courage pour l’organisation de la Coupe du monde. Il a également remercié la FIFA pour la tenue de ce process « long mais riche » et loué les efforts de son président Gianni Infantino pour faire avancer les choses et assurer plus de transparence.

« Je vous réitère la détermination du Maroc de continuer à travailler pour le football, pour la jeunesse et pour concrétiser le rêve d’organiser une Coupe du monde », a-t-il conclu.

Le Maroc a finalement obtenu 65 voix, contre 134 au trio nord américain. Voici le tableau récapitulatif de la FIFA:

Le Liban, l’Arabie saoudite (qui a mené une campagne contre le Maroc depuis le départ), le Koweit, Bahrein, la Jordanie et les Emirats Arabes Unis ont voté United 2026. Nul doute que si les « pays frères » avaient voté et défendu la candidature marocaine, le vote aurait été différent. La Russie, qui avait pourtant annoncé qu’elle voterait Maroc 2026 a retourné sa veste. Le Portugal a également voté contre Maroc 2026. Autre surprise, l’Espagne, également pays voisin du Royaume, a préféré s’abstenir.

En Afrique, le Maroc a obtenu une grande majorité des votes. Les 11 pays africains qui n’ont pas voté pour le Maroc sont les suivants: Bénin, Bostwana, Cap Vert, Guinée, Liberia, Mozambique, Namibie, Sierra Leone, Afrique du Sud, Zimbabwe, Lesotho. Le bloc du Maroc a eu raison de celui de l’Afrique du Sud et les efforts du Maroc en Afrique ont payé.

C’est la cinquième défaite d’une candidature marocaine depuis les 30 dernières années. Et la deuxième face aux Etats-Unis (1994). Mais il est important de souligner que le Maroc a obtenu 65 voix à lui tout seul, alors que United 2026 en a obtenu 134 avec trois grand pays.

S.L.