Mondial 2026: voici les pays qui ont voté pour le Maroc

L’organisation de la Coupe du monde 2026 de football a été attribuée, mercredi à Moscou, à la candidature du trio Etats-Unis-Canada-Mexique. Voici le détails des votes.

Au delà des chiffres, présentés par Moulay Hafid Elalamy et au fait que le dossier du Maroc a été validé par la Task Force, les membres du comité ont mis en avant le caractère humain du Maroc: « Football is our religion…vote for a continent ». Un clip a été diffusé, avec plusieurs champions internationaux et marocains qui ont appelé à soutenir la candidature du pays. Fouzi Lakjaa, Président de la Fédération Royale Marocaine de Football, a ensuite pris la parole pour défendre le dossier du Maroc. « Aujourd’hui, l’Afrique a organisé une seule fois la Coupe du monde, nous voulons une deuxième chance pour prouver les capacités de l’Afrique et faire rêver la jeunesse et les jeunes talents africains », a notamment déclaré Fouzi Lakjaa.

Le Maroc a finalement obtenu 65 voix, contre 134 au trio nord américain. Les pays qui ont voté pour le Maroc sont les suivants:

Algérie, Albanie, Angola, Belarus, Belgique, Brésil, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Chad, Chine, Taïpei chinois, Comore, Congo, Congo DR, Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Guinée Equatoriale, Erithrée, Estonie, Ethiopie, France, Gabon, Gambie, Guinée Bissau, Italie, Kazakstan, Kenyza, Corée DPR, Libye, Luxembourg, Macau, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Pays-Bas, Niger, Nigeria, Omar, Palestine, Qatar, Rwanda, Sao Tomé et Principé, Sénégal, Serbie, Seychelles, Slovaquie, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Swaziland, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Togo, Tunisie, Turquie, Ouganda, Yémen, Zambie.

Les pays qui se sont abstenus sont l’Espagne, la Slovénie et Cuba.

Le Liban, l’Arabie, Bahrain et les Emirats Arabes Unis ont voté United 2026. Nul doute que si les « pays frères » avaient voté et défendu la candidature marocaine, le vote aurait été différent. La Russie, qui avait pourtant annoncé qu’elle voterait Maroc 2026 a retourné sa veste.

H.B. et N.M.