Mondial 2026: une voix s’élève contre les adversaires du Maroc

Pour rappel, Hope, championne du monde et championne olympique, avait pris part au mouvement des internationales américaines menaçant de boycotter les JO-2016 de Rio au cas où la fédération américaine ne payait pas à égalité les joueuses et leurs collègues masculins. Les déclarations de cette importante figure du football, qui s’oppose à sa propre fédération sont incontestablement un coup dur pour le trio nord-américain. D’autant plus que Hope Solo est très respectée au sein de la FIFA. Un coup de pouce qui ne fera que du bien à la candidature marocaine.

