Mondial 2026: un autre pays africain tourne le dos au Maroc

Après l’ Afrique du Sud et le Libéria , c’est au tour de l’Ouganda de retourner sa veste en choisissant la candidature nord-américaine dans la course à l’organisation de la Coupe du monde 2026. Dans des déclarations à la presse, le président de la fédération ougandaise de football, Moses Magogo, a assuré qu’il n’a rencontré aucun représentant des pays candidats à l’organisation de compétition planétaire.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK