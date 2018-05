Mondial 2026: Trump menace ceux qui soutiennent le Maroc

Mondial 2026 – Le président des Etats-Unis a haussé le ton pour défendre la candidature américano-canado-mexicaine. Il est allé très loin en menaçant tous les pays qui soutiennent le Maroc.

« Les Etats-Unis ont mis sur pied une candidature FORTE avec le Canada et le Mexique pour la Coupe du monde 2026. Ce serait une honte si les pays que nous avons toujours soutenu décident de faire campagne contre la candidature américaine. Pourquoi devrions-nous soutenir des pays qui ne nous soutiennent pas? (y compris aux Nations Unies) », a lancé Trump sur Twitter.

Rappelons que la France, la Russie, l’Afrique du Sud et presque tout le continent africain soutiennent le Maroc.

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2018