Mondial 2026: la Task Force valide le dossier du Maroc

Les Marocains, qui se portent candidats pour la cinquième fois après 1994 (USA), 1998 (France), 2006 (Allemagne) et 2010 (Afrique du Sud), seront au coude à coude avec le trio Etats-Unis-Mexique-Canada. Le Royaume n’a jamais été aussi confiant et son dossier n’a jamais été aussi solide. Des stars internationales comme Lothar Matthäus, Roberto Carlos, Lilian Thuram, El Hadji Diouf et Daniel Amokachi ont déclaré soutenir le Maroc.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK