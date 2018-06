Mondial 2026: quelles sont les chances du Maroc? (VIDEO)

Plus que quelques petites heures (qui seront… longues!) nous séparent de la liesse de tout le peuple marocain et de la satisfaction des amis du Royaume, sur le continent comme ailleurs. A moins que les menaces de Donald Trump de couper les vivres aux pays dont les fédérations oseraient voter pour Morocco 2026 n’en décident autrement et que la politique politicienne, les intérêts et calculs d’épicier ne l’emportent sur le sport.

Dans nos murs, c’est le sujet du jour, citoyens et médias confondus ne parlent que du vote ultime de demain, à Moscou.. Ailleurs, même son de cloche pour de nombreuses chaînes de télévision, arabes et autres de par le monde. Les chances du Royaume n’y sont point négligeables et nombreux parmi les commentateurs sportifs penchent même pour l’option marocaine. Ils arguent en cela la solidité et le sérieux du dossier marocain en décortiquant et analysant les atouts dont se prévaut le Maroc.

L’un des commentateurs d’une chaîne arabe, de devant le siège moscovite de la FIFA, a fait état du grand optimisme de Moulay Hafid Elalamy. Ainsi, le président du Comité de candidature marocain pour l’organisation de la Coupe du monde 2026 a de nouveau assuré que l’optimisme marocain est de rigueur quant à l’issue du vote. Il ne pourrait en être autrement, a souhaité Elalamy, au vu des préparatifs de longue date consentis par la partie marocaine. Eu égard également aux pourparlers intensifs et fructueux avec chacune des fédérations présentes dans la capitale russe et qui voteront, dont certaines n’ont pas encore fait leur choix et sont donc susceptibles, grâce aux arguments de la délégation marocaine sur place, de faire pencher la balance du côté de Morocco 2026.

De l’autre côté, les chances de United 2026 sont à prendre au sérieux, sachant le poids politique et économique des Etats-unis particulièrement. Pourtant, la même source pense que les menaces de Trump pourraient avoir l’effet contraire sur certaines fédérations qui n’aimeraient pas céder au chantage politico-économique de l’actuel locataire de la Maison Blanche.

Nous en voulons pour preuve la profession de foi du patron de la Fédération française de football (FFF) en faveur du dossier marocain. En effet, ce mardi à Moscou, à l’issue du « grand oral » des pays retenus pour organiser le Mondial 2026 devant les membres de l’Union des associations européennes de football(UEFA), Noël Le Graët a essayé de convaincre ses pairs d’apporter leur soutien au Royaume. « C’est le moment de rendre à l’Afrique ce qu’elle a donné au football européen », a-t-il argumenté. Le patron de la FFF a également précisé que le Maroc peut d’ores et déjà compter sur plus de la moitié des fédérations du Vieux continent (55 au total), sachant que cinq pays ont confirmé leur soutien à Morocco 2016, toujours selon lui. Ce sont la France, la Belgique, la Russie, le Luxembourg et la Serbie.

En fin de compte, nous saurons demain, jeudi 13 juin, qui de la politique politicienne et du sport aura le dernier moi, le mot de la fin, de la probité et du fair play. Et comme Moulay Hafid Elalamy, loin des Cassandre locales et des oiseaux de mauvais augure des réseaux sociaux, nous restons optimistes mais circonspects toutefois, à l’instar de millions de nos compatriotes, d’amis et alliés africains, européens et de par le monde.

C’est demain la grande liesse de tout un peuple ou, à Dieu ne plaise, une énième déconfiture. Espérons de tout coeur que cette cinquième candidature à l’organisation de la grand-messe footballistique mondiale sera la bonne , cette fois-ci!

Larbi Alaoui

