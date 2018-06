Mondial 2026: premières estimations des votes pour le Maroc

Sur un total de 211 fédérations membres de la FIFA, les quatre en lice ne peuvent prendre part au vote. Il faudra donc obtenir 104 voix pour décrocher le rêve. Le Maroc a demandé à deux reprises que les Etats liés aux Etats-Unis, tels que Guam ou les Iles Vierges américaines ne puissent voter. Tandis que le Guatemala, qui vient d’obtenir une levée de suspension de la FIFA, votera à coup sûr United 2026. Quant au président de la FIFA, il a fait comprendre au monde entier qu’il était plus du côté de Trump et ses alliés que de l’Afrique. Une attitude qui pourrait peser dans la balance. Pas forcément en sa faveur.

Reste le Vieux continent où le Maroc bénéficie de soutiens de poids, comme la France, la Russie et la Belgique. Quelques 15 à 20 fédérations européennes devraient opter pour le choix marocain. Et c’est justement l’Europe qui fera la différence, étant donné que le vote s’annonce d’ores et déjà assez serré.

Rappelons que l’Afrique du Sud, qui avait dans un premier temps affirmé qu’elle allait soutenir le Maroc, a retourné sa veste suite aux menaces de Trump. La Namibie et le Libéria ont également tourné le dos au Royaume. Mais le Maroc peut compter sur ses inconditionnels alliés comme le Cameroun et le Sénégal. Même l’Algérie votera pour le Maroc. Sur les 54 membres de la CAF, 40 à 50 vont voter pour le Maroc, selon nos informations.