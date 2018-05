Mondial 2026: nouveau soutien de poids pour le Maroc

Le Maroc a été représenté à cette session, tenue sous le thème « les valeurs islamiques pour la paix durable, la solidarité et le développement », par la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta.

