Mondial 2026: un nouveau pays soutient le Maroc

Gaston Browne s’est félicité de la solidité des liens unissant son pays au Maroc. « Nous croyons être de bons amis et avoir une relation mutuellement bénéfique, fondée sur la réciprocité », a-t-il déclaré, exprimant le voeu de son pays de donner plus de force aux relations bilatérales.

