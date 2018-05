Mondial 2026: nouveau bras de fer entre le Maroc et la FIFA

Selon un communiqué relayé par l’ Associated Press , la FIFA a justifié sa position en affirmant que toutes les fédérations membres de l’instance ont le droit de participer au vote et que le seul cas où il peut y avoir interdiction, c’est lorsqu’il y a conflit d’intérêt.

La FIFA a rejeté la demande du Maroc d’exclure du vote les fédérations de quatre territoires non incorporés appartenant aux États-Unis (les Samoa américaines, Guam, Porto-Rico et les Iles vierges), lors du 68e Congrès de l’instance internationale de football qui aura lieu le 13 juin prochain à Moscou et à l’issue duquel le pays hôte de la Coupe du monde 2026 sera désigné.